Votuporanga perde o professor Uélinton Garcia Peres

Faleceu na terça-feira (3), São José do Rio Preto, onde se encontrava hospitalizado o professor aposentado Uélinton Garcia Peres, aos 80 anos. Desde 2015 presidia o Sindicato Rural de Votuporanga, agropecuarista, pertenceu ao quadro de curadores da Unifev, atuou no Colégio Técnico Agrícola, foi diretor do Centro de Educação Municipal ‘Deputado Narciso Pieroni’, além de ter participado em diversas entidades representativas em Votuporanga e região.

Em sua trajetória, professor Uéliton deixou um legado de mais de 35 anos dedicados à educação.

Uélinton deixou a esposa Shirley Garcia Peres; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu velório ocorre no Velório Municipal Aldo Zara e o sepultamento está previsto para às 17h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.