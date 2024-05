Votuporanga mobiliza esforços para enviar ajuda ao Rio Grande do Sul: Mais de 50 toneladas de doações já foram enviadas

Votuporanga mais uma vez se destaca pelo espírito solidário de sua comunidade, com uma monumental mobilização de mais de 100 voluntários e instituições locais para enviar ajuda ao Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira (13/5), o Ginásio de Esportes “Jurandir José Lopes” foi o epicentro dessa ação humanitária, testemunhando a carga de duas carretas com mais de 50 toneladas de doações, gentilmente cedidas pela Facchini.

Desde as primeiras horas do dia, uma diversidade de pessoas se uniu para carregar essas doações, incluindo atiradores do Tiro de Guerra, servidores públicos da Prefeitura, Saev Ambiental e da Câmara Municipal, além de funcionários da Facchini, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e voluntários da sociedade civil.

A presidente do Fundo Social, Rose Seba, e o prefeito Jorge Seba estiveram presentes no evento, expressando sua gratidão à população pelo apoio. Rose Seba destacou a generosidade da comunidade votuporanguense, afirmando que a solidariedade sempre encontra eco na cidade. “Com certeza, tudo que está sendo enviado será muito útil para a população do Rio Grande do Sul”, afirmou a presidente do Fundo Social.

A campanha continua sua missão de ajuda até o meio-dia de quarta-feira, quando mais carretas partirão para a Força Aérea Brasileira, em Guarulhos. Além disso, o Fundo Social segue convocando voluntários para auxiliar na organização e separação dos materiais, bem como no carregamento das próximas remessas.

Entre as cidades do noroeste paulista que contribuíram com doações estão Magda, Cosmorama, Américo de Campos, Populina, Mira Estrela, Estrela D’Oeste, Monte Azul Paulista, entre outras.

Para aqueles que desejam contribuir ou se voluntariar, o Ginásio de Esportes “Jurandir José Lopes”, localizado na Rua Canadá, 4217, em frente ao Tiro de Guerra, é o ponto de encontro. Também é possível entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone 3405-9700, ramais 9711 ou 9716. A solidariedade não tem fronteiras, e Votuporanga prova mais uma vez sua capacidade de ajudar o próximo em tempos difíceis.