Votuporanga lançou uma inovação no cenário brasileiro de Educação. A Secretaria da Educação da Prefeitura lançou a Customização do Currículo Paulista e a Elaboração do Currículo Base Regional do ADE (Arranjo de Desenvolvimento da Educação) Noroeste Paulista, na última sexta-feira (6/3), no Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil). O evento reuniu mais de 100 pessoas entre secretários e técnicos da área da Educação de todo o Noroeste Paulista.