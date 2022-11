Votuporanga é a melhor do Estado no prêmio Band Cidades Excelentes 2022

Além de receber a premiação principal, município também obteve o primeiro lugar no pilar Educação

O prefeito Jorge Seba recebeu duas premiações importantes e que validam a boa gestão à frente da Prefeitura de Votuporanga, na noite desta quinta-feira (10/11), pelo Prêmio Band Cidades Excelentes 2022. A principal delas foi o 1º lugar da categoria Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), considerado o prêmio principal da noite. O outro 1º lugar foi conquistado pelas boas práticas no pilar Educação. A cidade também foi finalista no pilar Saúde e Bem-Estar.

Seba que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, recebeu a premiação geral das mãos do presidente do Instituto Aquila, professor Raimundo Godoy. Com média de 77,22 pontos, Votuporanga foi a melhor de todo o Estado de São Paulo entre as cidades de 30 a 100 mil habitantes. A nota foi obtida de acordo com as pontuações dos outros 62 indicadores analisados. Votuporanga foi a cidade que obteve as médias mais altas em todos os pilares com destaque para Educação, Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Sustentabilidade.

No pilar Educação, Votuporanga também foi a melhor entre as cidades de 30 a 100 mil habitantes com 84,49 pontos. A premiação foi entregue ao prefeito Jorge Seba pelo presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, Dimas Ramalho. “É um orgulho enorme receber essas premiações que são reflexos do trabalho que vem sendo desenvolvido em todas as áreas para melhoria da qualidade de vida de todos. Isso aumenta ainda mais nossa responsabilidade em manter e aumentar cada vez mais esses índices. Partimos agora para a fase nacional, com otimismo, para levar o nome da nossa querida Votuporanga para todo o Brasil”, disse Seba.

A partir desta premiação, o prefeito Jorge Seba concorrerá na etapa nacional do prêmio que está marcada para o dia 30 de novembro no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília (DF). Na ocasião, serão reveladas as melhores cidades do país em cada pilar, considerando cinco categorias populacionais: menor ou igual a 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes; entre 100 mil e 500 mil habitantes; acima de 500 mil habitantes e capitais.

A segunda edição do evento, realizada no estúdio do Grupo Bandeirantes, foi apresentada pelos jornalistas Adriana Araújo e Marco Antonio Sabino e teve transmissão ao vivo pelo YouTube Band Jornalismo. Na TV aberta, a premiação vai ao ar no dia 20 de novembro, às 23h30.

Prêmio Band Cidades Excelentes

Band Cidades Excelentes premia os municípios que proporcionam a melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Uma cidade excelente deve estar em equilíbrio para promover serviços eficientes à sua população. E para traduzir em um único número o indicador que mede o nível de excelência de um município, foi criado o IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila).

A premiação do IGMA 2022 analisou 62 indicadores ao todo construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. Para cada pilar, os municípios são separados em três categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população local: menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes.

Nesta edição, o Índice passou a contar com o tema Governança, que se integra ao pilar de Eficiência Fiscal e Transparência, resultando no pilar Governança, Eficiência Fiscal e Transparência com 4 novos indicadores. Outra novidade foi a inclusão do pilar Sustentabilidade, com 9 indicadores.

Destaca-se também o acordo de cooperação técnica firmado com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com a finalidade de aprimorar a avaliação dos municípios paulistas, com 8 novos indicadores, distribuídos nos pilares de Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, Educação e Saúde e Bem-Estar.

A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos.