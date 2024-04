Votuporanga é a 1ª do Brasil em Acesso à Educação

Em um dos pilares avaliados pelo Ranking de Competitividade dos Municípios do Centro de Liderança Pública, em sua 4ª edição, divulgada em 2023, Votuporanga foi a 1ª cidade do Brasil em Acesso à Educação.

Com nota 70,86, o pilar é composto pelos indicadores: taxa de atendimento, taxa de matrícula e alunos em tempo integral, sendo este último, considerando a Educação Infantil, Votuporanga obteve a maior nota: 96,54. O acesso à educação, além do impacto direto na qualidade de vida da população, representa parcela importante da formação dos valores da sociedade e, adicionalmente, um primeiro passo na formação dos futuros profissionais para o mercado de trabalho.

Um município que cumpre a missão de garantir educação à população deve ter um bom desempenho em nível de oferta alinhado à boa qualidade do serviço. “Ficamos honrados em estarmos no topo dessa lista de municípios brasileiros. Sabemos que a Educação é a base primordial na formação de todos os seres humanos e, aqui em Votuporanga, é uma das prioridades do nosso governo”, disse o prefeito Jorge Seba.