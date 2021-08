Votuporanga desativa Hospital de Campanha para Covid-19

A Prefeitura de Votuporanga (SP) anunciou na segunda-feira (2) o fechamento do Hospital de Campanha montado para atender pacientes com casos graves da Covid-19 na cidade.

Em junho, após aumento nos casos positivos do novo coronavírus, o funcionamento do hospital foi prorrogado até agosto. Segundo a prefeitura, o hospital começou a funcionar em abril deste ano e está há mais de dez dias sem pacientes internados. Além disso, houve queda na ocupação de leitos em hospitais da cidade e da região.

Com o hospital desativado, os atendimentos para casos confirmados ou suspeitos da Covid-19 passam a ser concentrados na Central de Atendimento montada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) desde o início do ano.

De acordo com a prefeitura, a UPA recebeu equipamentos e colchões que estavam no Hospital de Campanha e está preparada caso seja necessário intubar pacientes com síndrome respiratória grave.

Segundo a prefeitura, o Hospital de Campanha atendeu 231 pacientes com a forma grave da Covid-19. Durante a internação, eles receberam tratamento especializado com suporte ventilatório e de hemodiálise enquanto aguardavam vagas da CROSS.

Em atualização divulgada na última sexta-feira (30), Votuporanga contabiliza 16.104 casos confirmados da doença, sendo que 15.247 pacientes estão curados e 424 vieram a óbito.

Nesta terça-feira (13), segundo informações divulgadas no site da prefeitura, o município conta com 24 pacientes hospitalizados, sendo 11 em leitos de UTI.