VOTUPORANGA: Deputado Geninho intermedia reunião entre Seba e concessionária logística com foco em construção de viadutos sobre a linha férrea

Deputado participou de audiência junto à Rumo, na capital paulista

Com o objetivo de evitar acidentes em áreas urbanas, envolvendo o transporte de cargas por trens, o deputado federal, Geninho Zuliani, intermediou nesta quinta-feira, dia 7/4, em São Paulo, audiência do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, com a Rumo Logística, responsável pela administração da malha férrea que corta a cidade.

Foi solicitada durante a reunião, pela prefeitura de Votuporanga celeridade na construção de dois viadutos de transposição da linha férrea na cidade – um na Avenida República do Líbano e outro na Estrada do 27.

As obras fazem parte de contrapartidas previstas na renovação da concessão da malha ferroviária paulista.

“Tratamos das obrigações da concessionária com a cidade e cronograma de início das obras. e ainda de uma preocupação futura de uma intervenção p acesso nas novas casas da CDHU que compõem o programa de desfavelamento da cidade”, frisou Geninho.