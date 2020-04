Votuporanga confirma 5º caso de coronavírus e descarta morte suspeita; 266 pessoas estão em monitoramento domiciliar

Secretaria da Saúde informou que o óbito que estava em investigação foi testado negativo para Covid-19. Município registra 42 casos notificados como suspeitos de Coronavírus , sendo destes 22 profissionais da saúde.

Votuporanga/SP registrou na tarde desta sexta-feira (10), o quinto caso confirmado para Covid-19, trata-se de um homem, de 50 a 59 anos, com comorbidades e que está em isolamento domiciliar.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a morte de um idoso, com idade entre 70 e 79, que estava sendo investigada, foi descartada após testar negativo para coronavírus.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado às 17h30, o Município apresenta 5 casos confirmados para o COVID-19 – sendo que 1 encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva sem ventilação mecânica invasiva e 2 com alta do isolamento domiciliar e 1 em isolamento domiciliar; contudo, ainda registra 42 casos notificados como suspeitos de Coronavírus, sendo destes 22 profissionais da saúde. No momento 72 casos com resultado negativo para COVID-19. Dados estão apresentados abaixo: Na tabela 2 é apresentado o total de Profissionais de Saúde notificados como suspeitos de COVID-19, que aguardam resultado de exame, por faixa etária:

Casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Quanto as internações, nesta sexta-feira, encontram-se 2 pacientes suspeitos hospitalizados, sendo 1 em UTI e outro em ala.

Os pacientes assintomáticos, síndrome gripal leve e/ou moderada não realizam exames específicos para Covid-19, porém, estão sendo monitorados.

Casos monitorados de Síndrome Respiratória Aguda Não Grave, residentes no Município de Votuporanga

266 casos que estão em monitoramento domiciliar, acompanhados pela equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde:

Secretarias estaduais de saúde de todo o Brasil contabiliza 19.943 infectados em todos os estados e 1.074 mortos.

Até o momento não há tratamento específico e nem vacina para infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Município oferece um serviço de informações sobre a população para o telefone gratuito 0800-771-8070, que contém equipe multidisciplinar de saúde para esclarecer dúvidas sobre novos vírus. Além disso, as orientações também podem ser incluídas junto às Unidades de Saúde.

Medidas de Prevenção

– Lavar sempre como mãos com água e sabão e evite levar como mãos ao rosto;

– Use sempre álcool em gel 70% para higienização das mãos e objetos;

– Não compartilhar equipamentos de uso pessoal (toalhas, copos, talheres e travesseiros);

– Caso você faça parte do público alvo da vacina contra a gripe, imunize todos os anos;

– Mantenha hábitos saudáveis, coma bem, coma verduras e frutas e beba bastante água;

– Evitar aglomerações de pessoas e em caso de sintomas gripais evite circulação e mantenha-se em domicílio;

– Manter como medidas de etiqueta ao atirar e espirrar (cobrir a boca e o nariz com antebraço ou lenço descartável).

– Evite abraços, apertos de mão e beijos no rosto.

Mais informações

O aplicativo Coranavírus – O SUS está disponível para celulares com sistema operacional androide no link a seguir do Google Play: http://bit.ly/AndroidAppCoronavírus-SUS e pelo iOS pelo link a seguir na APP Store: http://bit.ly/iOSAPPcoronavirus -SUS