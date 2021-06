Votuporanga começa vacinar pessoas de 58 e 59 anos nesta terça-feira

Adultos acima de 50 anos começam a ser vacinados nesta quarta e Assary também passa a ser posto de vacina

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga iniciou nesta terça-feira (15/6) a vacinação contra Covid-19 em adultos de 58 e 59 anos. A partir de quarta (16/6), pessoas acima de 50 anos também poderão ser vacinadas em todos os postos de vacina, das 8h às 15h. Importante se atentar aos documentos obrigatórios como comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS, além da caixinha de leite para doação à campanha “Vacina contra a Fome”.

Novo posto de vacina

Também começa a funcionar nesta quarta-feira (16/6) mais um posto de vacina contra a Covid-19 em Votuporanga, o salão social do Assary Clube de Campo. O local terá capacidade de atendimento duplicado em comparação aos outros quatros postos de vacina em funcionamento, isso porque a Secretaria da Saúde contratou mais duas equipes para ampliação do atendimento da campanha de vacinação contra o Coronavírus.

O Assary fica na Avenida João Gonçalves Leite, 5394, Jardim Alvorada. O horário de atendimento será igual ao dos demais postos, das 8h às 15h, no entanto, neste sábado (19/6), o novo posto de vacina permanecerá aberto das 8h às 16h.

Além do Assary, as vacinas também estão disponíveis de segunda a sexta na Associação Antialcoólica, Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; e Capela Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.

Pré-cadastro

Quem vai tomar a vacina também pode agilizar o atendimento preenchendo o pré-cadastro que a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza no site da Prefeitura http://vacina.votuporanga.sp.gov.br:8053/ A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente e proporciona mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O pré-cadastro pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.