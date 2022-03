Votuporanga começa a aplicar segunda dose de reforço contra a COVID

A quarta dose”, da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 80 anos

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga informa que a partir de segunda-feira (21/3), começa a aplicar a segunda dose adicional, popularmente conhecida como “quarta dose”, da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 80 anos ou mais que tenham tomado a dose de reforço há, pelo menos, quatro meses. Segundo estimativas da Secretaria, cerca de 2 mil idosos estão aptos a receberem essa dose de reforço.

As doses estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades que vacinam o público com 12 anos ou mais, que são: Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas; Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no Carobeiras; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras; e Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, no Paineiras. O Assary também continua vacinando o público acima de 12 anos de segunda a sexta-feira, no entanto, entre 8h e 15 horas.

Idosos que estão aptos a se vacinarem com a dose de reforço devem apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e a carteira de vacina que comprove a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Crianças

As primeiras e segundas doses da vacina para crianças continuam sendo aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, na Cecap II; e Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no São João.

Plantão neste sábado

Como já realizado tradicionalmente, neste sábado (19/3) o plantão de vacina será das 8h às 16h, no Assary, para todos os públicos. Portanto, quem ainda não se vacinou aproveite a oportunidade.