VOTUNEWS INFORMA: Prefeito baixa novo Decreto e Toque de Recolher permanece

A reportagem do votunews.com.br informa que o prefeito Jorge Seba baixou novo Decreto para serviços essenciais e não essenciais de Votuporanga.

Decreto Municipal publicado na tarde desta terça-feira (16/3) traz novas determinações válidas até o dia 30 de março.

Seguindo recomendações do Governo Estadual, o sistema take away (retirada do cliente na loja) passa a ser proibido já a partir desta terça.

Lojistas, restaurantes, bares, galerias e congêneres podem atender apenas por delivery ou drive-thru das 6h às 20h.

AGÊNCIAS BANCÁRIAS: Horário permanece como estava no Decreto anterior, ou seja, horário normal de atendimento bancário:

SUPERMERCADOS: Funcionamento até às 20 horas, obedecendo as regras de distanciamento social e higienização:

CULTOS, MISSAS E ENCONTROS COM CUNHO RELIGIOSO: Proibidos, conforme estabelece o Decreto do Governo Estadual:

As igrejas em geral poderão realizar seus encontros (cultos e missas) de forma online, desde que haja no máximo 4 pessoas em cada espaço religioso:

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS: Abertos até às 20 horas:

Após as 20 horas: TOQUE DE RECOLHER:

INFORMOU: Votunews