Votu International Rodeo trará grandes shows a Votuporanga em maio de 2025

Grade de shows foi anunciada em evento na noite desta quarta-feira (30).

Votuporanga, SP – Votuporanga estará de volta ao mapa dos grandes eventos em maio de 2025 com o Votu International Rodeo, que ocorrerá de 8 a 11 de maio e promete uma programação recheada de atrações de peso para os amantes de música sertaneja e rodeio.

Confira a programação de shows:

•Quinta-feira, 08 de maio: A dupla Maiara & Maraisa abrirá o evento com seus sucessos que encantam fãs pelo Brasil. As irmãs trarão a energia do sertanejo feminino para iniciar a festa com grande estilo.

•Sexta-feira, 09 de maio: A noite será embalada pela consagrada dupla Bruno & Marrone, que promete emocionar o público com seus clássicos românticos e canções marcantes, garantindo uma experiência nostálgica e apaixonante.

•Sábado, 10 de maio: A programação continua com três grandes nomes. Luan Pereira abre a noite, seguido pela dupla Diego & Arnaldo, conhecidos pelo estilo descontraído e por animarem multidões. O encerramento fica por conta de Netto.

•Domingo, 11 de maio: Para fechar o evento com chave de ouro, Zé Neto & Cristiano subirão ao palco trazendo sua série de hits, marcando o encerramento com muito sertanejo.

O Votu International Rodeo, além dos shows, oferecerá uma experiência completa de entretenimento, valorizando a cultura sertaneja e a tradição do rodeio em Votuporanga. Os ingressos serão vendidos em breve, e a expectativa é de lotação em todas as noites do evento.