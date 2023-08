Votu 86 anos: sorteio do carro zero quilômetro da campanha “Ação Entre Amigos 2023” será nesta terça-feira (8/8)

Ação é realizada em prol das entidades assistenciais parceiras do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga

Motivos para comemorar não faltam, desde o dia 11 de maio, o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga está promovendo a edição 2023 da campanha “Ação Entre Amigos” que sorteará nesta terça-feira (8/8), um carro zero quilômetro, doado pelo empresário Valmir Dornelas. A ação é em prol das entidades assistenciais parceiras da unidade e os cupons foram adquiridos diretamente com representantes das instituições pelo valor de R$10 cada.

Os cupons da ação para concorrer ao automóvel estarão disponíveis até às 19h da data do sorteio, com representantes das entidades assistenciais parceiras do órgão municipal. O sorteio será às 20h30, aberto ao público, no Palco Externo do Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”, durante a programação da 13ª edição do Festival Literário de Votuporanga (FLIV).

O Fundo Social promove ações em prol dos que mais necessitam durante todo o ano, para mais informações ou contribuições o telefone é o (17) 3405-9742, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, anexo ao Paço Municipal, na rua Pará.