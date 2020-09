Heverton Braga Vasconcelos, de 24 anos, foi morto na noite dessa terça-feira (15) ao invadir uma casa, fazer uma família refém e roubar celulares e uma arma das vítimas que moram no Ramal Mato Grosso, na zona rural de Epitaciolândia, no interior do Acre. O vizinho da família ouviu os gritos de socorro e atirou duas vezes contra o suspeito, que morreu no local.