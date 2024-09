Vitor, que comoveu Dorival Jr. e o Santos, morre com condição rara no HB

Adolescente tinha 15 anos e conseguiu até uma mensagem do técnico Dorival Júnior, da seleção brasileira

Morreu nesta segunda-feira (2/9) o adolescente Vitor Santos, de 15 anos, que ficou quase dois meses internado no Hospital de Base de Rio Preto com uma condição rara. Ele passou vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e estava em fase de diagnóstico.

O garoto emocionou a internet e conquistou os jogadores do Santos, seu clube do coração, e ganhou uma camiseta do time autografada. O paciente até recebeu uma mensagem do técnico Dorival Júnior, da seleção brasileira.

Veja a nota divulgada pelo Hospital de Base abaixo:

“Em nome do Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP (HB) e de todos os seus colaboradores, que acompanharam o paciente V.J.S durante sua jornada em nossa instituição, expressamos nossos mais sinceros sentimentos e solidariedade à família, neste momento de profunda dor.” Por