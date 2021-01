Vítima de Jales perde R$ 788 ao cair em golpe do WhatsApp clonado

Uma pessoa de Jales registrou um caso de estelionato na última quinta-feira, 7 de janeiro, na Central de Polícia Judiciária. A vítima relatou para os policias que recebeu uma mensagem através do WhatsApp com pedido de dinheiro de um contato que tinha a foto de sua sobrinha. A mensagem chegou com um pedido de ajuda financeira no valor de R$ 788,00.

A vítima acreditou na história e fez o depósito em dinheiro no valor solicitado. Só depois a família comunicou que o WhatsApp da sobrinha da vítima havia sido clonado. Ele percebeu que caiu em um golpe e registrou boletim de ocorrência.

Golpes por meio de aplicativos de mensagem e através de sites na internet são cada vez mais comuns. A orientação é para desconfiar de tudo, ficar sempre atento e evitar depósitos financeiros ou passar informações pessoais antes de confirmar a identidade dos interlocutores e a veracidade das informações passadas pelos mesmos. Em caso de qualquer suspeita de que esteja sendo vítima de um golpe, procure a polícia!