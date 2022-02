Vítima de Jales perde mais de R$ 39 mil em estelionato

Durante a última quinta-feira, 10 de fevereiro, mais uma ocorrência envolvendo estelionato foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Jales.

A vítima informou que acessou o site do banco ao qual possui conta através do computador e ao abrir a página fez o login. Logo em seguida foi solicitada uma atualização. Ele aceitou a atualização e a tela do computador travou.

No mesmo instante a vítima pegou o celular e conferiu o aplicativo do banco, onde constatou a realização de uma TED – Transferência Eletrônica Disponível no valor de R$ 39.568,88, feita por terceiros.

A vítima registrou boletim.