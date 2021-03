Vítima da covid, vereadora de Mira Estrela morre aos 64 anos

Morreu na tarde desta sexta-feira, dia 19, a vereadora de Mira Estrela, Luiza Antônia Luizon, 64 anos. Luiza era também esposa do atual vice-prefeito da cidade Milton do Lin.

Luiza do Milton do Lin, como era popularmente conhecida, estava em seu quarto mandato. Segundo informações oficiais, ela é mais uma vítima fatal do novo coronavírus na cidade.

Ela estaria há alguns dias internada na Santa Casa de Fernandópolis e intubada.