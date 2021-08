Visita on-line: gestantes conhecem Maternidade da Santa Casa

Além da estrutura, profissionais esclareceram dúvidas mais frequentes das futuras mamães

O momento mais especial de uma família merece toda atenção e acolhimento. A Santa Casa de Votuporanga realizou uma visita on-line para as gestantes, por meio do YouTube da Instituição.

Com esta iniciativa, o Hospital reforça o seu padrão de excelência no acolhimento mesmo diante do momento atual. O tour consistiu em imagens de toda a estrutura, desde a internação até o momento da alta, além da reunião virtual com três profissionais para tirar dúvidas e apresentações dos serviços oferecidos e todos os diferenciais da Maternidade.

O enfermeiro obstetra, Rodrigo Ribeiro, deu as boas-vindas e explicou do projeto. “Fizemos um copilado do que era apresentado para as grávidas de forma presencial. O nosso objetivo é proporcionar para as gestantes e suas famílias o reconhecimento do local em que eles terão seu filho, além de sanar todas as dúvidas”, frisou.

Por sua vez, a médica ginecologista e obstetra, Dra. Michelle Fazolino Bim, deu mais detalhes da equipe multidisciplinar que atende a paciente. “Estamos reunidos para fazer o melhor para as mamães no parto. Nossa equipe é composta por ginecologista e obstetra, residentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e pediatras”, disse. Além disso, a médica explicou a diferença do parto normal e da cesárea, com os benefícios.

Dúvidas

Dra. Michelle sanou as principais dúvidas do público. Sobre o leito materno, ela contou que, no geral, o alimento pode demorar até três dias para descer. “O que diferencia este tempo é o estresse. “Quando encerra o parto normal, geralmente a mãe está com a saúde excelente e já consegue tomar banho e cuidar do bebê. Ela está disposta. Já no cirúrgico, a paciente precisa ficar seis horas sem se mexer, o que dificulta um pouco nestas primeiras horas com o neném”, afirmou.

A Santa Casa de Votuporanga possui uma estrutura completa e diferenciada na Maternidade, inclusive com suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, trazendo ainda mais segurança para as mamães e bebês.

Na Maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS), são 14 leitos. O Hospital tem o quarto PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para parto normal humanizado. Com todo suporte de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para o nascimento do bebê. “A gestante fica sozinha neste quarto, com acompanhante de sua escolha. Durante o parto normal, tem massagem, banho relaxante, música, tudo bem humanizado. A equipe entra no momento do nascimento, promove contato pele a pele após o nascimento”, explicou Rodrigo.

Encerrando a programação, a psicóloga Gabriella Cardoso Alves da Silva abordou sobre as emoções no puerpério. Perdeu a visita? O evento ficou disponível no YouTube.