Vinicius Baracioli se despede do Votuporanguense e é emprestado ao Tombense

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O lateral-direito Vinicius Baracioli, querido pela torcida alvinegra, está de saída do Clube Atlético Votuporanguense. O jovem atleta de Tanabi foi emprestado ao Tombense, de Minas Gerais, onde ficará por um ano. Em uma temporada marcante em 2024, Baracioli ajudou a Pantera a alcançar o vice-campeonato da Copa Paulista e o título do Campeonato Paulista Série A3, garantindo o acesso à segunda divisão estadual e à Copa do Brasil.

Pelo CAV, Vinicius registrou 27 partidas, com quatro gols e quatro assistências, consolidando-se como uma peça-chave na equipe. “Conquistar o Paulista e chegar à final da Copa Paulista foi uma recompensa pelo trabalho e união do grupo. Pessoalmente, foi uma temporada muito positiva, consegui atuar em vários jogos, marcar gols, dar assistências e contribuir com o time,” comentou o jogador.

Destaque na campanha do Paulistão A3, Baracioli chamou a atenção com seus números expressivos: 81% de passes completos, 1.682 minutos em campo, 85 interceptações, três gols, mais de 150 recuperações de bola e 174 duelos ganhos. Esse desempenho atraiu o interesse de outros clubes, levando ao novo empréstimo.

Essa é a segunda vez que Vinicius deixa o CAV. Em maio, foi emprestado ao Água Santa, onde jogou 11 partidas na Série D do Campeonato Brasileiro, antes de retornar ao Votuporanguense e contribuir para a conquista do vice na Copa Paulista.

A saída de Vinicius ocorre em um momento de transição para o clube, que recentemente se despediu de outros atletas, como Luizão, Rapchan, Guilherme, Caio Callyman e Mariotto.