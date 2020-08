Vigilante leva mais de 80 facadas durante tentativa de homicídio

Um vigilante noturno levou mais de 80 facadas durante uma tentativa de homicídio registrada na madrugada desta quarta-feira (25), em Penápolis, na região de Araçatuba (SP). O caso aconteceu no Jardim Pevi 2.

De acordo com informações da polícia, o vigilante estava patrulhando o bairro, pilotando uma moto, quando foi abordado por dois bandidos.

Os criminosos derrubaram a vítima da motocicleta e golpearam ele mais de 80 vezes com uma faca. A vítima ficou com ferimentos no rosto, peito, braços e outras partes do corpo.

Depois de quase matar o homem, os bandidos também roubaram a moto, o celular e documentos pessoais dele. Em seguida, eles fugiram e ainda não foram encontrados.

O vigilante foi levado para o pronto-socorro de Penápolis, mas, devido a gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para a Santa Casa de Araçatuba.

​A reportagem entrou em contato com o hospital, mas a unidade não divulga mais boletins médicos de pacientes vítimas de tentativa de homicídio.