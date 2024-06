Vereadores voltam a pedir criação de memorial às vítimas da Covid-19

Professor Djalma (PP), Jezebel Silva (PP) e Nilton Santiago (MDB) solicitam a construção de um espaço que ofereça aos familiares das vítimas, acolhimento, reencontro, reflexões e cerimônias para abrigar o luto silenciado pela pandemia.

Os vereadores Professor Djalma (PP), Jezebel Silva (PP) e Nilton Santiago (MDB) voltaram a pedir a criação de um memorial às vítimas da Covid-19 em Votuporanga/SP. Na solicitação apresentada na 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal, desta segunda-feira (11.jun), por meio de uma indicação conjunta, eles reforçaram uma demanda já apresentada à Prefeitura no ano passado, mas que ainda não se concretizou.

De acordo com os vereadores, a proposta busca oferecer aos familiares das vítimas no município um espaço de acolhimento, reencontro, reflexões e cerimônias para abrigar o luto silenciado pela Covid-19.

“Solicitamos ao Poder Executivo que, em respeito à memória dessas pessoas, no caso, votuporanguenses que foram vítimas da Covid-19, promova a construção de um memorial alusivo às vítimas votuporanguenses da Covid-19, eternizando assim as memórias dessas pessoas e oferecendo aos familiares e amigos, um espaço de acolhimento, reencontro, reflexões e cerimônias para abrigar o luto tardio, silenciado e sufocado, deixado pela pandemia”, detalharam no projeto os parlamentares.

Em 2023, uma iniciativa semelhante foi apresentada pelo vereador Professor Djalma. Na oportunidade, ele afirmou que a ideia surgiu de um grupo de moradores encabeçado pelo psicólogo Vinicius Schumaher. O projeto trouxe o lema: “Porque não somos um número, somos amor, somos história, somos memória”.

O projeto foi reencaminhado à Prefeitura de Votuporanga para que avalie a viabilidade. Diário de Votuporanga