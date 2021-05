Vereadores participam de entrega de ambulância e anúncio de investimentos para o distrito de Simonsen

A tarde desta quarta-feira, dia 5 foi de alegria para os moradores do distrito de Simonsen.

A comunidade recebeu do prefeito Jorge Seba e da Câmara de Vereadores o anúncio de diversas melhorias que irão contribuir para o desenvolvimento do distrito.

Antigas reivindicações dos moradores foram atendidas pelo Executivo, após várias solicitações apresentadas pelos vereadores.

Um encontro entre moradores, vereadores e representantes do Executivo marcou a entrega de uma ambulância que ficará 24 horas à disposição para atendimento médico aos moradores do distrito.

Esse pedido é antigo e muitos vereadores já solicitaram a entrega de um veículo ambulância para atendimento exclusivo para aquela comunidade, entre os quais, Léo Chandelly e Jura Silva.

Outro anúncio importante do prefeito Seba e do vice-prefeito cabo Valter Pereira, diz respeito a perfuração de um novo poço profundo para melhorar o abastecimento de água potável aos moradores.

Para tanto, Seba levou ao distrito a equipe técnica da Saev Ambiental – comandada pelo diretor Alberto Casali.

Durante o ato, o chefe do Executivo anunciou parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) para a construção de 18 casas populares no distrito.

Durante o seu pronunciamento, Seba disse que atende a uma antiga reivindicação apresentada em 2019, pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, que viabilizou área para a construção das casas populares.

Mais recentemente, o vereador Jura também vem viabilizando junto à Prefeitura melhorias para Simonsen.

O presidente da Câmara Municipal – vereador Serginho da Farmácia agradeceu a presença da maioria dos parlamentares na cerimônia, destacou a importante parceria com a Prefeitura e no atendimento aos pedidos apresentados pelo Legislativo votuporanguense. “Nós, vereadores buscamos sempre atender as necessidades da comunidade. Simonsen tem um olhar especial por parte do prefeito Seba e essas melhorias vêm de encontro àquilo que os moradores necessitam”, destacou Serginho.

Por sua vez, o vereador Jura – que falou em nome dos demais colegas, destacou que o distrito tem recebido investimentos do poder público, citando a destinação de uma ambulância, perfuração do novo poço profundo e a construção de casas populares. “São obras e investimentos que trazem dignidade a essa comunidade”, ressaltou.

Estiveram presentes no ato, os vereadores Serginho (presidente), Jura Silva, Fernandinho Faccincani, Sueli Friósi Lopes, Carlim Despachante, Chandelly Protetor, Valdecir Lio, Nilton Santiago, Jezebel Silva e professor Djalma Nogueira.