Vereadores destacam a importância do CAPSi para Votuporanga

Foi inaugurado na manhã deste sábado, dia 5, o Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPS – I “Drº Miguel Zeitune Leao” que marca um avanço enorme na saúde mental infanto-juvenil de Votuporanga e região.

A inauguração contou com a presença de diversas lideranças políticas, autoridades civis e militares.

Os vereadores de Votuporanga participaram do ato de inauguração e destacaram a importância do Centro de Apoio Psicossocial para o desenvolvimento na área da saúde mental de jovens e adolescentes que enfrentam alguma deficiência.

Para o presidente da Câmara Municipal – vereador Daniel David – trata-se de um importante investimento na saúde pública de Votuporanga. “É um investimento em que a Câmara aprovou por unanimidade, é um centro de apoio que será referência em toda a nossa região. Depois de Rio Preto, somente Votuporanga possui essa unidade avançada em saúde mental. A Câmara desde o início apoiou essa iniciativa do prefeito Jorge Seba”, destacou Daniel.

A Prefeitura investiu cerca de R$ 500 mil, provenientes de recursos próprios do município.

Localizado na Avenida República do Líbano, 1885, Anexo à Casa da Criança, o CAPSi é o primeiro serviço especializado em saúde mental voltado exclusivamente para crianças e adolescentes na região. Sua abrangência beneficiará não apenas a cidade de Votuporanga, mas também outras 17 cidades e regiões com mais de 70 mil habitantes.

Com a inauguração dessa unidade, cerca de 200 crianças e adolescentes terão acesso a atendimento especializado, representando um significativo avanço em relação ao acompanhamento psiquiátrico ou psicológico disponível atualmente no Ambulatório de Saúde Mental.

O prefeito Jorge Seba, emocionado, destacou a importância dessa conquista, a qual foi um compromisso assumido desde o início de seu mandato. Ele ressaltou a relevância de escutar as demandas da população e agir em prol do bem-estar coletivo: “Nos reunimos com diversas mães de crianças com autismo e outros transtornos e entendemos que o Poder Público precisava fazer mais. Agora, teremos essa melhoria constante nos serviços prestados à nossa população.”

A equipe especializada do CAPSi é composta por profissionais altamente qualificados, incluindo médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo, educador físico e profissionais de nível médio. Os atendimentos serão realizados tanto em grupo como de forma individual, buscando oferecer uma abordagem abrangente e personalizada para cada caso.

A inauguração contou com a presença do deputado estadual Carlão Pignatari, de familiares do homenageado, o médico Drº Miguel Zeitune – como o seu filho, o assessor do Executivo, Marcelo Zeitune, a secretária municipal de Saúde Ivonete Félix do Nascimento, além dos vereadores, Daniel David, professor Djalma, Carlim Despachante, o vereador licenciado Emerson Pereira (atual secretário de Direitos Humanos), Chandelly Protetor (que no ato representou o Legislativo votuporanguense), Jurandir Benedito da Silva, o Jura, Nilton Santiago, Valdecir Lio, Osmair Ferrari, Sueli Friósi Lopes e missionária Edinalva.