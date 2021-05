Vereador Valdecir Lio pede iluminação pública na avenida Feres Cury

Durante a Sessão Ordinária deste segunda-feira (3/5), o vereador Valdecir Gomes Lio pediu à Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras que inicie projeto para instalação de iluminação de qualidade na Avenida Feres Cury – Parque Industrial no sentido bairro/centro.

De acordo com o vereador Lio, o local possui iluminação pública apenas de um lado da via, e além disso, há muitas árvores que causam escuridão. “Construíram uma avenida ali com iluminação só de um lado. Este é um ponto essencial já que aumentou muito o fluxo de veículos. Passar por ali é até perigoso”, disse Valdecir.

Outra indicação do parlamentar, citada na reunião legislativa, é para melhorias na rodoviária, no forro do local que, segundo Lio, está deteriorado.

Lio disse que a Secretaria da Cidade já está tomando providências após seu pedido.

O parlamentar disse ainda que encaminhou uma indicação ao Executivo solicitando uma proteção na represa localizada na Rua Paschoalino Pedrazzoli. Esta solicitação é de moradores, e tem o objetivo de evitar acidentes.