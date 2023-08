Vereador Thiago Gualberto se reúne com direção do Instituto Federal para ouvir demanda

O vereador Thiago Gualberto terá importantes reuniões nos próximos dias, em Brasília em busca de recursos financeiros para Votuporanga.

Nas audiências na capital federal, o vereador votuporanguense fará reivindicações para as mais diversas áreas do município, principalmente em investimentos no campo educacional.

Neste sentido, o parlamentar se reuniu com a direção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo -Campus de Votuporanga para ouvir a demanda da instituição de ensino.

O vereador se reuniu com o diretor do Ifsp, o professor Ricardo Teixeira Domingues que agradeceu a visita do parlamentar, colocando-se à disposição para viabilizar as melhorias necessárias para o campus de Votuporanga.

Por sua vez, Gualberto ressaltou a importância da visita para que possa embasar suas reivindicações junto às autoridades – deputados federais e senadores quando de sua visita a Brasília. “Pudemos conhecer de perto a ótima estrutura que o Instituto Federal oferece a população de Votuporanga e região. Com as demandas para nós repassadas, enquanto vereador vamos em busca dessas solicitações na esfera federal”, destacou Gualberto.

O vereador estava acompanhado do assessor parlamentar da Câmara Municipal, o advogado Lucas da Silva.

LEGENDA: O vereador Thiago Gualberto e o assessor da Câmara Lucas da Silva foram recebidos pela direção do Instituto Federal – campus Votuporanga