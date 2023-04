Vereador Thiago Gualberto pede para Prefeitura contratar vagas temporárias em creches particulares

O vereador Thiago Gualberto (PSD) apresentou uma indicação na sessão sesta semana da Câmara Municipal solicitando que a Prefeitura, por meio da Secretaria da Educação, contrate vagas temporárias em creches particulares para a atender as crianças que estão na fila de espera em Votuporanga. Segundo eles, muitos pais estão perdendo oportunidades de emprego por não terem onde deixar os seus filhos.

A iniciativa busca aliviar a demanda de vagas do sistema público, que cresceu com o cancelamento de matrículas do sistema privado em decorrência da pandemia da Covid-19 nos últimos anos e da vinda da mudança de pessoas de outros municípios para a cidade.

“Um dos maiores problemas que nossa cidade enfrenta, é a falta de vaga em creche, prejudicando famílias que necessitam trabalhar e não possuem condições de arcar com o custo de uma unidade particular, ou até mesmo uma pessoa para cuidar de seus filhos”, justificou o vereador.

Neste contexto, Thiago Gualberto solicitou que a Secretaria Municipal da Educação, promova estudos que visem a terceirização do serviço de creche visando atender a demanda de crianças que estão na fila de espera aguardando uma vaga, de forma emergencial.

Investimentos

Antes da sugestão do vereador ser tratada na Câmara, o prefeito Jorge Seba (PSDB) falou sobre as obras de sua gestão na educação durante o programa Café com o Prefeito, veiculado todas as segundas-feiras na Cidade FM, às 7h. Segundo ele, a Prefeitura está fazendo o maior investimento da história de Votuporanga para a abertura de novas vagas de creche.

“A cidade virou um verdadeiro canteiro de obras voltadas para a educação. Está nascendo muitas crianças em Votuporanga e muitas famílias também estão se mudando para cá e isso contribui para que a gente tenha que fazer mais vagas de creche, mais de mil por ano, e essas obras que temos que entregar para a população estão caminhando bem, como, por exemplo, a Cemei do Carobeiras, que já está com as paredes levantadas e obras aceleradas assim como no Cidade Jardim, onde já estamos na fase de cobertura e revestimentos”, disse o prefeito.

Legenda: O vereador Thiago Gualberto solicitou que a Prefeitura contrate creches particulares para acabar com fila de espera por vagas

Foto: Assessoria

Jornal A Cidade