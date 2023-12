Vereador propõe que Câmara lidere iniciativa para criar casa de apoio aos pacientes do AME

Cabo Renato Abdala (PRD) pede união de municípios para criar ponto de apoio para pacientes atendidos em Votuporanga

O vereador Cabo Renato Abdala (PRD) utilizou seu tempo de fala na 46ª e última sessão legislativa de 2023 para apresentar uma iniciativa que pode trazer benefícios para dezenas de pacientes que, todos os dias, viajam dos municípios vizinhos para Votuporanga para atendimentos no AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

Segundo o vereador, uma união de esforços pode tornar realidade que esses pacientes esperem por seus transportes ou pelos horários de consultas em uma casa de apoio, a exemplo daquelas que existem em outros municípios, como Barretos, por exemplo.

Segundo Renato Abdala, ao passar pelas proximidades do AME, recentemente, ele constatou que muitos pacientes que chegam de várias cidades de toda a região para passar pelo AME acabam tendo que esperar horas para retornar às suas cidades: “Por volta do AME é fácil encontrar pessoas esperando por horas, algumas até procuram gramas dos jardins para deitar”, comentou.

O vereador sugere que a Câmara de Votuporanga promova o diálogo com os municípios da área de abrangência do AME local para que haja uma união de esforços, talvez por meio de um consórcio intermunicipal, para que esses pacientes visitantes possam esperar no conforto de uma casa de apoio, estruturada com camas, sofá, cozinha e banheiros: “É apenas uma ideia que pode trazer benefícios a vários pacientes de outros municípios, que não moram por aqui, mas que são atendidos em nossa cidade”, afirmou o Cabo Renato.

A iniciativa foi já foi registrada na Câmara como indicação ao prefeito Jorge Seba (PSD) para que também busque reuniões com representantes de municípios vizinhos.