Vereador Professor Djalma pede que Secretaria estude disponibilizar uniformes adaptados com velcro para alunos PCDs e portadores de TEA

Sempre atento às demandas da população, em especial às pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, o vereador Professor Djalma Nogueira foi à tribuna, na sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira (06/11), para sugerir adaptações nos uniformes dos alunos da rede municipal de Educação.

Por meio da Indicação 580/2023, o parlamentar pede que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria competente, viabilize a inclusão de tênis e sandália com velcro no edital de licitação de aquisição dos uniformes escolares para o próximo ano.

Em sua justificativa, o Professor Djalma destaca que cabe aos Vereadores apresentar sugestões junto aos órgãos da Administração Pública que visem trazer melhorias à nossa comunidade em todos os seus aspectos, com a finalidade de representa dignamente os anseios dos munícipes. “Considerando a dificuldade enfrentada por algumas crianças que possuem algum tipo de necessidade especial, em calçar o sapato sem ajuda de um adulto, o que agrava a situação, se for de cadarço.

Pensando nisso, é válido acrescentar no edital de licitação para aquisição dos novos uniformes escolares para o próximo ano, tênis e sandálias com fechamento em velcro, visando atender as necessidades desses alunos PCD’s e portadores de TEA, uma vez que, o levantamento poderá ser feito através da ficha que é entregue aos pais para a escolha do tipo e tamanho de vestimentas”, explica o vereador na Indicação encaminhada para apreciação do prefeito Jorge Seba e da Secretaria Municipal de Educação.