Vereador Nilton Santiago pede a desinfecção de ruas e avenidas de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga, através da SAEV Ambiental iniciou nesta segunda-feira, os serviços de desinfecção e sanitização de pontos próximos a unidades de saúde do município.

O vereador Nilton Santiago (MDB) vem lutando desde o início de seu mandato parlamentar para que a Saev faça a desinfecção de ruas e avenidas da cidade, não apenas em pontos próximos a unidades de saúde, como a Santa Casa, AME, UPA/COVID, entre outros locais.

“É importante, sim, esse serviço de desinfecção que a Saev iniciou, é um forte aliado no combate a proliferação da COVID-19. Mas estamos pedindo ao prefeito Jorge Seba e ao superintendente da Saev, Alberto Casali, que amplie esses serviços para ruas e avenidas de nossa cidade, também nos bairros. O processo de desinfecção e sanitização é importante e eficaz para não aumentar a proliferação deste vírus mortal”, destacou o vereador Santiago.

A Saev Ambiental aproveita essa semana que as ruas estão vazias e realiza limpeza de ruas e calçadas no período da tarde. As ruas próximas da Rodoviária, Rua Amazonas e em torno da Santa Casa, UPA e AME são os locais que estão recebendo a desinfecção. Para o vereador, o próximo passo é atender outros pontos de nossa cidade. “Todos unidos para combater esse vírus, cada um fazendo a sua parte, vamos vencer”, ressaltou.