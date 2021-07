Vereador Meidão apresenta projetos de duas novas áreas de lazer que Prefeitura construirá em Votuporanga

LAZER PARA A POPULAÇÃO:

Vereador Meidão apresenta novidades de projetos para duas novas áreas de lazer.

Em seu pronunciamento na sessão da Câmara da última segunda-feira, dia 26, o vereador exibiu detalhes do futuro Parque Linear “Daniel da Silva”, aos fundos do Assary Clube de Campo, na rua Paschoalino Pedrazzoli, e da futura área de pesca e lazer na Zona Norte, no prolongamento da avenida Emílio Arroyo Hernandes.

Iniciativa do vereador Meidão busca transformar o antigo CSU (Centro Social Urbano) em clube público municipal, voltado ao lazer da população.

Em seu tempo de fala na sessão ordinária desta segunda-feira (19/7) da Câmara Municipal de Votuporanga, o parlamentar afirmou ter o apoio do deputado estadual Carlão Pignatari para transformar o antigo CSU em um clube popular municipal.

Meidão apresentou imagens de visita recente dele a Ouroeste, onde há estrutura semelhante em um centro comunitário 100% voltado ao lazer dos moradores.