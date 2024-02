Vereador Meidão acompanha prefeito Jorge Seba em visita a obras de desassoreamento do Córrego do Marinheirinho, no bairro Pró-povo

O vereador Mehde Meidão utilizou parte de seu tempo regimental de discurso livre na 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na última segunda-feira (19/02), para apresentar várias demandas dos bairros e da população votuporanguense, especialmente dos moradores da Zona Norte.

O parlamentar apresentou um vídeo no telão do Plenário “Dr. Octávio Viscardi” em que ele aparece ao lado do prefeito Jorge Seba, chefe do Poder Executivo, em vista às obras de desassoreamento do Córrego do Marinheirinho. Os trabalhos buscam trazer muitas melhorias como combater alagamentos nas residências próximas ao bairro Pró-povo.



Segundo o prefeito, nesse momento as obras desse processo estão ao fundo do Pró-povo, logo após um vertedouro da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”.

O trabalho, segundo Jorge Seba, trará benefícios imediatos e previne possíveis alagamentos durante o período mais intenso das chuvas, especialmente no Pró-povo e nos bairros Jabuticabeiras, Santa Amélia e Colinas, todos da Zona Norte.



“Estamos aqui fazendo uma visita perto no bairro do Pró-povo, o vereador Meidão e eu, onde nós temos um problema muito sério de alagamento no trecho que é prolongamento já do trabalho que já foi feito lá na Praia dos Meninos, perto da represa. A limpeza e tudo aquilo que já foi executado, inclusive por indicação do vereador Meidão. Essa limpeza que está sendo feita é ambientalmente responsável, vai melhorar fluxo do córrego que passa por e vai poder ter maior vazão da água, mas também a questão do combate à dengue, com menos água parada”, destaca o prefeito Jorge Seba no vídeo.



Por sua vez, o vereador Meidão agradeceu o empenho do prefeito de Votuporanga em atender o seu pedido e com isso levar qualidade de vida e segurança para milhares de famílias daquela região da cidade. “Eu quero te cumprimentar Jorge, porque isso aqui é investimento na saúde pública também. Você está resolvendo a situação desse povo que mora nessa região”, destacou o vereador Meidão.