Vereador Jura pede a Itamarati a volta imediata da linha Votuporanga a Rio Preto

O vereador Jurandir Benedito da Silva (Jura-PSB) encaminhou um ofício a empresa de transporte público Itamarati a retomada urgente da linha diária entre Votuporanga a São José do Rio Preto. De acordo com o vereador, a empresa Itamarati interrompeu a linha de transporte intermunicipal no trajeto Votuporanga a Rio Preto, com horário de partida de Votuporanga, diariamente às 5h40.

Para o parlamentar, a interrupção dessa linha está causando sérios prejuízos aos trabalhadores que se deslocam para empresas existentes em distritos próximos a Votuporanga, sem contar as diversas pessoas que viajam até Rio Preto para resolver problemas de saúde, realizar compras, negócios, entre outros motivos.



Conforme contato realizado pelo vereador Jura junto aos diretores da empresa concessionária, a referida linha não está causando prejuízos financeiros pelo número diário de usuários, o que mais uma vez comprova a necessidade urgente da Itamarati restabelecer a linha diária entre Votuporanga a Rio Preto. “Desta forma, como representante do Legislativo votuporanguense estou viabilizando o mais breve possível o restabelecimento da linha intermunicipal entre as duas cidades, atendendo os anseios de diversos usuários desse serviço”, destacou Jura.



O vereador encaminhou a sua reivindicação a direção da empresa em Rio Preto e ainda a Agência de Transporte do Estado de São Paulo – Artesp para tomar ciência do assunto e viabilizar junto a empresa concessionária a retomada desta linha de transporte intermunicipal ligando as duas cidades. “Vamos viabilizar a retomada desta linha comercial, atendendo aos pedidos feitos por diversos trabalhadores e demais usuários que necessitam desta linha diária entre Votuporanga e Rio Preto”, destacou Jura.