Vereador Emerson Pereira cobra mais especialistas e melhorias na saúde pública de Votuporanga

O vereador Emerson Pereira, atento às necessidades da população, reforçou a importância de um atendimento médico mais acessível e eficiente em consultórios municipais de Votuporanga.

Emerson aproveitou seu tempo de fala na tribuna da sessão da Câmara, realizada na noite da última terça-feira (29/10), para relatar que foi procurado por inúmeros munícipes que afirmaram encontrar dificuldade em obter encaminhamentos para médicos especialistas como cardiologista, urologista, ortopedia e outros.

“A situação gera grande insatisfação, pois os pacientes acabam ficando limitados a consultas com clínicos gerais, sem uma solução completa para seu problema. É preocupante imaginar um idoso, uma criança ou qualquer cidadão que necessite de um especialista e, muitas vezes, não consiga o encaminhamento necessário. É fundamental que possamos oferecer um atendimento adequado e abrangente em nossas unidades de saúde”, disse Emerson.

Para buscar soluções, o vereador informou que agendará uma reunião com a Secretária de Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, para discutir a viabilização dos mais profissionais especializados para o município.

Vila Carvalho

Outra região que necessita de amparo na área da saúde é a Vila Carvalho. Os moradores procuraram o vereador solicitando o retorno de um profissional de saúde ao posto da comunidade.

“Recebemos denúncias de que há tempos não está tendo um médico para consultas regulares e nem profissionais para realização de curativos. O posto também precisa de uma reforma urgente. Vamos cobrar o retorno destes serviços o quanto antes e que o posto seja ampliado para atender a Vila Carvalho e áreas rurais próximas ao menos uma ou duas vezes por semana”, afirmou.

O vereador ressalta que a saúde é prioridade em sua atuação e que continuará trabalhando incansavelmente para garantir que a população receba o atendimento digno e necessário.

Iluminação pública

Emerson também trouxe para a sessão da Câmara Municipal um vídeo que gravou com os moradores do bairro São João relatando um problema grave: a falta de iluminação pública nas ruas José Abdo, Cláudio Pereira, Olga Loti Camargo e Fioravante Poiani.

O vídeo foi gravado na noite de terça-feira, dia 22 de outubro. Na manhã seguinte, Emerson já solicitou providências à empresa responsável pela iluminação e teve seu pedido atendido.

“No dia seguinte, com nossa intervenção, a iluminação voltou a funcionar e não teve mais escuridão. Um bairro com mais de 6 quarteirões totalmente no escuro. Não podemos aceitar uma situação como esta, a Câmara já fez denúncia ao Ministério Público e pelo visto nada foi resolvido até o momento. A população paga em dia os impostos e paga a iluminação pública, seja com R$ 8, R$ 10, R$ 15 por mês. A Prefeitura tem que contratar uma empresa mais ágil”, encerrou.