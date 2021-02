Vereador Daniel David solicita recapeamento e outras melhorias na cidade

Com o objetivo de promover melhorias e garantir segurança e conforto a população que o vereador Daniel David encaminhou ao Poder Executivo as indicações nº 260, 261 e 262 para que, por meio de Secretarias competentes, seja realizado os serviços de recapeamento ou ‘tapa-buracos’ e ainda reparos em boca de lobos.

Para o serviço de recapeamento asfáltico, Daniel David solicita que seja incluída no cronograma a Avenida João Costa Ramos, localizada no 5° Distrito Industrial Alcides Alves da Silva. Segundo o parlamentar a malha asfáltica do local está totalmente deteriorada, e é uma reivindicação da população.

O parlamentar solicitou ainda serviços de tapa buraco na Rua Vereador Nelson Nascimento, nas proximidades do n° 2387, no Bairro Pozzobon. A ação de reparos evitará danos a veículos, bem como acidentes com motociclistas, ciclistas e pedestres que por ali trafegam.

Outro pedido do parlamentar à Secretaria de Obras, é o reparo em boca-de-lobo instalada na Avenida Prestes Maia, defronte o Grupo Vocical, no Bairro da Estação. Segundo Daniel, “estando em ordem os reparos na localidade citada, a função da boca-de-lobo será alcançada em absoluta proporção, evitando transtornos como alagamentos no local”.

HORTA COMUNITÁRIA

O vereador Daniel David também apresentou a indicação nº252 para que o Poder Executivo promova estudos no sentido de serem criadas hortas comunitárias nos bairros. O parlamentar ressalta em sua justificativa que este é um pedido direcionado por diversos munícipes.

“Esse projeto também pode capacitar pessoas que atualmente estão desempregadas, gerando assim, uma fonte de renda para que as mesmas possam sobreviver com a venda dessas hortaliças. Além de ser uma iniciativa que visa a integração social e benefício dos moradores ao receberem lucros com a venda das hortaliças”, disse Daniel.