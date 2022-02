Vereador Daniel David pede que município volte a ter parceria com a TV TEM para promover o projeto Cidade Limpa

Por meio da indicação nº 65/2022, apresentada na sessão da Câmara de Votuporanga da última segunda-feira (7/2), o vereador Daniel David pede o retorno do Projeto Cidade Limpa ao município.

Segundo o vereador, “o Projeto Cidade Limpa, realizado através de parceria entre as Prefeituras Municipais e a TV TEM, demonstra ser um importante aliado aos cidadãos que desejam descartar entulhos, móveis e outros bens sem serventia”.

Daniel destaca também o aspecto ambiental que o projeto se reveste, pois, tais materiais poderiam ser descartados de forma ilegal em terrenos baldios e estradas municipais. “Além de todos os pontos benéficos apontados com a adesão do projeto, o mesmo irá ajudar-nos no combate a proliferação de animais peçonhentos como escorpiões, bem como minimizar os focos de dengue”, justifica Daniel David