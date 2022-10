Vereador Cabo Renato pede a instalação de lixeiras, bebedouros e rampas nas areninhas esportivas de Votuporanga

O vereador Cabo Renato Abdala apresentou na sessão da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira (17/10) a Indicação N.º 514/2022 em que solicita nas chamadas areninhas poliesportivas, inauguradas recentemente no município.

O vereador pede que a Prefeitura providencie, na maior brevidade possível, a instalação de lixeiras, bebedouros e rampas de acessibilidade em todas as unidades espalhadas por bairros de Votuporanga.

O vereador destaca que as melhorias são de grande interesse dos moradores que utilizam as areninhas para a prática de esporte e lazer, e têm sofrido com deficiências nas estruturas entregues para uso pelo Poder Público. “Nesse contexto, solicitamos ao Poder Executivo, que possa através da Secretaria competente, promova a instalação de lixeiras, bebedouros e rampas de acessibilidade em todas as areninhas esportivas foram instaladas do Município. “Vale ressaltar que tal pleito representa a vontade popular e se concretizado, demonstrará a gestão democrática da cidade”, destaca o vereador Renato na indicação.