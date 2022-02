Vereador Cabo Renato fala sobre preço dos combustíveis, passaporte sanitário e Estrada do 27

Durante o seu pronunciamento proferido na tribuna da Câmara Municipal na sessão ordinária da última segunda-feira, dia 14, o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) chamou a atenção do público de que na semana anterior, ele alertou em seu discurso sobre o que ele classificou como “máfia do combustível”, em referência ao preço praticado nos postos da cidade.

“Coincidência ou não, no dia seguinte, baixaram o preço do etanol, ainda falta a gasolina. Precisou de um militar instalar um posto de combustível e jogar o preço lá embaixo, e ‘peitar’ a máfia para baixar o preço também”, disse.

O vereador também pediu fiscalização quanto ao preço cobrado referente ao valor à vista e pelo cartão sendo outro preço. “Coloca o preço em uma letra minúscula, o motorista enche o tanque e na hora de pagar é outro valor”.

Parque da Cultura:

Parque da Cultura que, segundo ele, está faltando água para dar descarga nos vasos sanitários. “Não tem água para dar descarga, a Concha Acústica tem sexo, droga e outros ilícitos de moradores de rua, que dormem à beira de um restaurante”.

Renato disse que foi procurado por pais de alunos da ETEC (Escola Técnica Estadual) de Votuporanga que alegam que a instituição está cobrando o passaporte de vacina para assistir as aulas. “Onde está na lei que o aluno tem que ter o passaporte sanitário, fomos até a escola, levamos uma notificação extrajudicial e o diretor embasou em uma determinação superior a Lei Estadual número 17.252, de março de 2020 “quando nem existia a vacina contra a Covid, temos reuniões marcadas, e vamos aguardar as providências que serão tomadas. Aos poucos estamos tendo nossos direitos restringidos, vagarosamente estão colocando coleira e controlando a vida do cidadão, estou falando em impor regras sem lei”, criticou o vereador.

Ciclistas na Estrada do 27

O vereador Renato também anunciou na tribuna que impetrou com Mandado de Segurança contra a determinação que proíbe o tráfego de ciclistas na estrada vicinal “Adriano Pedro Assi” – popularmente conhecida como Estrada do 27. “Estamos aguardando a decisão, ainda que a decisão possa ser negada, vamos às esferas superiores. É mais uma situação de restrição de direitos, esperamos uma decisão justa e resolva essa situação em benefício aos ciclistas”, ressaltou.