Vendedor recebe PIX de R$ 275 mil por engano e devolve o dinheiro

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O consultor de vendas Daniel Franco de Oliveira ficou surpreso na última sexta-feira (1º) ao receber em sua conta um PIX inesperado de R$ 275,3 mil. Por ter recebido no ‘dia da mentira’ o vendedor até pensou que era uma brincadeira, mas a bolada na conta era real. As informações são do g1MT

Daniel trabalha em uma academia em Sinop, a 504 km de Cuiabá, e ganha R$ 1,5 mil de salário. Mas não pensou duas vezes, registrou boletim de ocorrências e buscou o dono para devolver os valores. “Eu recebi uma notificação do banco no dia 1° de abril de um PIX com o valor muito alto”, contou.

A primeira pessoa que ele comentou foi com a chefe. “Eu fiquei muito nervoso e chamei a minha chefe. Primeiro eu tentei me conter e pensei que talvez não possa ser de verdade, talvez possa ser do banco”, pensou.

Ao investigar de onde partiu o dinheiro, Daniel descobriu que o PIX partiu de uma corretora de grãos que errou ao fazer um pagamento. A empresa também é de Sinop.

O supervisor comercial da corretora de grãos, Igor Eduardo Marques, disse que houve um erro de digitação na hora de mandar o PIX. O erro foi identificado posteriormente. “Quando enviamos o comprovante para o fornecedor ele nos disse que estava errado o nome na transferência”, comentou.

O representante da empresa informou que tentou contato com o recebedor do PIX, mas não conseguiu. O especialista em segurança da informação, Hércules Brandão Dias, destacou que a pessoa precisa tomar cuidado com abreviações na hora de mandar o PIX. Segundo ele, homônimos e pessoas com nomes parecidos causam muita confusão.

Afirmou que ao identificar erros o primeiro passo é tentar localizar a pessoa. Caso a pessoa se negue, pode ser apropriação indébita, um crime tipificado no Código Penal.

RP10