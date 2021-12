Após atingir o patamar de R$ 5,499 por litro no mês passado, o preço do etanol começou a recuar nos postos de combustíveis de Rio Preto. O valor elevado nas bombas provocou uma queda na competitividade do biocombustível frente à gasolina – que passou a ser preferência de grande parte dos motoristas na hora de abastecer. Consequentemente, a menor demanda pelo produto puxou os preços para baixo.

Com os preços nas alturas, caiu a venda de etanol em Rio Preto, que agora está 13% mais barato que no mês passado

Levantamento da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP) apontou que o preço mais caro do etanol em Rio Preto é de R$ 4,999. O valor, no entanto, ainda está defasado em relação aos atuais valores praticados no mercado, já que a última cotação disponível é relativa à semana de 27 de novembro a 4 de dezembro. Desde o início da semana, os motoristas encontravam o litro do etanol sendo vendido a R$ 4,749 – uma queda de R$ 0,75, ou de 13%, em comparação com o preço máximo registrado no mês passado.

“Esse resultado é fruto de uma mudança na oferta e demanda”, afirma Antônio de Padua Rodrigues, diretor técnico da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). Ele explica que as usinas estavam com a oferta de etanol restrita, incompatível com a procura. “Com a queda na demanda nos meses de outubro e novembro, a equação se inverteu e fez com que os estoques ficassem maiores do que a demanda atual. Por isso, foi possível ver nos últimos 30 dias uma queda de 11% tanto no etanol hidratado quanto no anidro”.