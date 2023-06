Veja como decorar a casa e locais públicos para as festas juninas com segurança

Ao longo do mês de junho, o colorido das bandeirinhas de São João pinta o céu de ruas e avenidas. Para que essa beleza não seja apagada por nenhum incidente, é preciso tomar cuidado no momento da montagem da decoração em residências, condomínios, ruas e avenidas. Para que ninguém deixe de festejar o período, a Neoenergia Elektro montou um guia com orientações de segurança para quem for montar estruturas decorativas.

“Seguindo essas dicas, o sucesso das festas juninas é garantido. Populares e organizadores de grandes eventos devem ficar atentos aos riscos que envolvem a montagem de estruturas decorativas próximas à rede de energia elétrica”, afirma o gerente de segurança da Neoenergia Elektro, Guilherme Mafra.

Veja abaixo as orientações de segurança.

Em áreas externas:

Tenha o cuidado com a decoração. Enfeites de ruas e praças com as típicas bandeirolas, faixas e outros adereços devem ser produzidos com materiais não condutores de eletricidade e não podem ser afixados próximos da fiação elétrica. Jamais devem ser amarrados aos postes da distribuidora ou mesmo aos fios condutores de eletricidade;

Em muitas cidades, acender fogueiras e soltar fogos que produzam efeito sonoro estão proibidos por decretos municipais. Por isso, é importante se informar antes planejar as comemorações;

Sempre mantenha distância da rede elétrica e, caso vá soltar fogos de artifício, nunca faça isso em direção aos postes e condutores de energia. Os artefatos só devem ser manuseados por adultos e utilizados em locais distantes da fiação, afastados também de bandeirinhas de papel e de outros materiais inflamáveis;

No caso das fogueiras, elas só devem ser acesas distante de postes, uma vez que o calor das chamas pode superaquecer a rede e provocar o rompimento da fiação;

Em caso de fio partido, não se aproxime e telefone imediatamente para a Neoenergia Elektro (0800 701 01 02);

Não solte balões. Além de ser crime, trata-se de uma brincadeira de alto risco, especialmente se o balão entrar em contato com um fio energizado ou cair dentro de uma subestação. Nesse último caso, pode haver risco de explosões;

Não faça ligações clandestinas de energia, também chamadas de “gato” para iluminar barraquinhas que comercializam comidas típicas e fogos de artifício. Além de sobrecarregar o sistema, elas representam risco de curto-circuito, acidentes graves e é crime previsto no Código Penal Brasileiro.

Dentro das residências:

Ao decorar a casa com algum enfeite junino que use energia elétrica, evite extensões e benjamins (o popular “T”). O mais seguro são os “filtros de linha”;

Respeite os pontos de contato com a energia. Bocais de lâmpadas, por exemplo, não devem ser utilizados como suporte para pendurar enfeites juninos pois, além de choques, essa prática pode provocar incêndios;

Nunca manuseie aparelhos de som, freezers ou geladeiras com o corpo molhado;

Em caso de choque, desligue imediatamente o disjuntor da residência e só depois preste socorro.