Veículo comprado no mesmo dia pega fogo e acaba destruído

Vitima teve tempo apenas de sair do carro às pressas, mas ainda sofreu algumas lesões e o celular queimado

O plantão policial rio-pretense registrou um incêndio em um carro em movimento neste sábado (20) no Jardim Itapema. De acordo com informações do boletim de ocorrência, PM e Bombeiros foram acionados à uma via do bairro por volta de 14h30. A vítima, um homem de 49 anos, contou aos agentes que “acabara de sair de um posto de combustíveis onde havia abastecido e o C3 GLX prata pegou fogo no motor espontaneamente e só houve tempo de sair do automóvel, que foi totalmente consumido pelo fogo”.

A unidade do Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas. Ainda no depoimento, a vítima contou que “o telefone celular que estava no veículo também se queimou completamente e ainda lhe restaram lesões na mão e virilha direita. O C3 foi comprado em uma loja no bairro Anchieta neste sábado. Ele entregou um Kadett, avaliado em R$ 7 mil e fechou negócio por mais 40 parcelas de R$ 815 mensais”.

O vendedor relatou a ele que efetuou a retífica do motor na véspera da venda e trocou a junta do cabeçote. Após a entrega do C3, ele não percorreu nem ao menos 3km e houve o incêndio. A vítima frisa “que tentou contato várias vezes com o referido vendedor, mas sem sucesso”. Em razão da natureza ‘não criminal’ do caso, não foi solicitada perícia técnica ao local.

Após a apresentação da ocorrência, o delegado de plantão determinou a confecção do BO e o encaminhamento da documentação ao distrito policial correspondente a área dos fatos, local em que será alvo de investigação. Gazeta de Rio Preto – Rafael Rossi