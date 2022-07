Vândalos quebram mini esculturas no portal de entrada de Jales

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Atos de vandalismo contra o patrimônio público foram registrados novamente em Jales. Desta vez, foram quebradas as mini esculturas instaladas no portal de entrada da cidade, que fica na esquina da Av. João Amadeu com a Marginal Áureo Fernandes de Faria. A cabeça de uma mini capivara e o rabo de um mini jacaré foram danificados.

O espaço foi revitalizado no mês de março, com novo paisagismo e pintura, parque infantil, bebedouro, fonte e esculturas de animais em uma parceria envolvendo a prefeitura e a Sabesp.

Conforme noticiado pelo FocoNews há duas semanas, o secretário de administração da prefeitura de Jales, Reginaldo Viota, usou as suas redes sociais para compartilhar imagens de ações realizadas por vândalos nos novos banheiros da recém reformada praça Dr. Euphly Jalles. Nas imagens é possível notar que os suportes de papel-higiênico dos sanitários foram quebrados.

Também foram encontrados papéis pelo chão, cesto de lixo jogado e nojeiras deixadas pelos usuários. Além dos atos de vandalismo nos banheiros, o secretário também compartilhou imagens de lixo deixados por moradores que passaram pela praça João Mariano de Freitas, precisamente no jacaré que foi instalado recentemente no local. Em uma das imagens é possível observar que o jacaré também já foi danificado.