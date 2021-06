Valentim realiza teste de drones para fiscalizar aglomerações

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Valentim Gentil passa por um momento de agravamento da pandemia.

Com o objetivo de fiscalizar quem insiste em descumprir as medidas destinadas, a Prefeitura Municipal intensificará as ações de fiscalização contra a Covid-19.

Na noite dessa quarta-feira (23/06), a Administração Municipal realizou um teste com o drone que auxiliará na fiscalização, combate a aglomeração e servirá para gerar provas contra os infratores, para fins de aplicação de multas e também para apuração de eventual responsabilidade criminal pelas autoridades competentes. A Prefeitura informa ainda que o drone sobrevoará locais com aglomerações mediante chamamento da Vigilância Sanitária.

Além disso, novos agentes foram convocados, através de decreto, e mais de 20 agentes comunitários de saúde, atuarão nas atividades de orientação, fiscalização e eventual aplicação de penalidades.

Região Noroeste