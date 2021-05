Valentim Gentil intensificará fiscalização contra descarte irregular

A Prefeitura de Valentim Gentil informa que, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, intensificará as fiscalizações no município com o objetivo de evitar descarte irregular de lixo em calçadas e vias públicas, como restos de materiais de construção, galhos de árvores e qualquer tipo de entulho.

Para destinação correta de lixo, a população conta com o Ecotudo, espaço localizado às margens da estrada vicinal Waldomiro Campanhola, junto ao antigo aterro sanitário.

Quem for descumprir as determinações sofrerá as penalidades previstas em Lei.