Valentim Gentil inicia o programa Atividade Delegada e coloca mais polícia nas ruas

Nesta quarta-feira (20/10), teve início em Valentim Gentil a atividade delegada. Com o objetivo de melhorar a segurança, a população contará com mais policiais nas ruas. A Polícia Militar atuará em pontos estratégicos para preservação do patrimônio público, em eventos como a Feira Livre, e no combate à criminalidade.