Valentim Gentil anuncia Réveillon com três dias de festa

Evento será de 29 a 31 de dezembro, a partir das 21 horas, no Parque da Cidade (Chopplândia), com entrada gratuita; confira as atrações

Valentim Gentil anunciou oficialmente mais uma edição das tradicionais Festividades de Final de Ano do município. Serão 03 dias de evento, de 29 a 31 de dezembro, a partir das 21 horas, no Parque da Cidade (Chopplândia), com entrada gratuita todas as noites.

Atrações

A programação será bastante variada. Quem abre a festa, na sexta-feira, dia 29 de dezembro, é o Bonde do Barão. Com um reportório diversificado, que mescla forró, piseiro e diferentes estilos musicais, a banda promete garantir a diversão de todos os presentes.

No dia 30 de dezembro, sábado, é a vez do samba e pagode, desde os clássicos até os sucessos da atualidade, invadirem as Festividades de Final de Ano, com o grupo Samba Só de Amigos.

Já no domingo, dia 31 de dezembro, quem faz o Show da Virada são os sertanejos Henrique e Marcos. Com sua voz marcante, carisma e um repertório repleto de sucessos, a dupla promete agirar o público e começar o ano de 2024 em alto astral.

Incentivo à Cultura

Vale ressaltar que os shows dos dias 29 e 30 de dezembro estão sendo patrocinados com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Paulo Gustavo).

Importância do evento

“Nossa festa de final de ano é um evento tradicional, que está no Mapa do Turismo Brasileiro, oferece lazer e entretenimento para nossa população e visitantes, atrai turistas, beneficiando o comércio e os demais ramos da nossa economia, e esse ano, com apoio do Governo Federal, por meio da Lei Paulo Gustavo, ainda estamos valorizando os talentos da nossa cidade e promovendo a cultura local para um grande público que certamente estará presente nessa festa”, destaca o prefeito Adilson Segura.

As Festividades de Final de Ano de Valentim Gentil estão sendo realizadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Eventos, com apoio da Câmara Municipal e do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).