A partir de segunda-feira (26/4), a vacinação contra a Covid-19 em Votuporanga será realizada exclusivamente em quatro postos volantes organizados pela Secretaria Municipal da Saúde. A mudança vinha sendo estudada desde as últimas semanas e se fez necessária para melhorar o fluxo de atendimento nas unidades de saúde, que seguem com os serviços de consultas e vacinações do calendário como, por exemplo, a vacina contra a gripe que começou a ser aplicada nesta semana.