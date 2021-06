Vacinação contra Covid-19 para pessoas com 40 e 41 anos começa hoje em Votuporanga

Doses estarão disponíveis nos cinco postos de vacina, das 8h às 15h; campanha segue para os demais públicos já contemplados anteriormente

Dando sequência ao calendário de vacinação contra a Covid-19 em Votuporanga, nesta quarta-feira (30/6), pessoas com 40 e 41 anos poderão ser vacinadas. As doses estarão disponíveis nos cinco postos de vacina, das 8h às 15h. Nesta terça-feira (29/6), Votuporanga havia antecipado a vacinação para pessoas com 42 anos.

Quem está nessa faixa etária ou nas próximas que serão contempladas futuramente deve fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura antes de ir tomar a vacina. Também é importante levar os documentos obrigatórios como comprovante de residência, CPF, RG, Cartão SUS e também a doação de caixinha de leite para a campanha “Vacina Contra a Fome”.

Os demais públicos já contemplados pela campanha que ainda não se vacinaram também podem procurar os postos para imunização como, por exemplo, pessoas com comorbidades, transplantados renais, pessoas com Síndrome de Down e pessoas com deficiência, além de gestantes e puérperas, todos acima de 18 anos.

Gestantes e puérperas

Mulheres grávidas ou que estão no período de até 45 dias pós-parto que ainda não tomaram a vacina podem se imunizar. Junto com os documentos pessoais e comprovante de residência, também é necessário apresentar uma Declaração que pode ser preenchida a próprio punho cujo modelo está disponível no site da Prefeitura ou através do link direto http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/admin/upload/58_06_24_21_17_34_52.pdf