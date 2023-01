Vacinação contra a Meningite C: profissionais de saúde e público infanto-juvenil podem se vacinar nos Consultórios Municipais

Esquema vacinal pode ser feito até o dia 28 de fevereiro; imunizante evita combater surtos e óbitos

Até o dia 28 de fevereiro, com o objetivo de aumentar a proteção contra a Meningite C, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, atendendo orientações do Ministério da Saúde, aplicará temporariamente a vacina Meningocócica C (Conjugada) a crianças com idades entre 5 e 10 anos, 11 meses e 29 dias; a adolescentes de 15 a 19 anos, sem comorbidades; e também a profissionais da área da saúde, desde que não tomaram recentemente ou tomaram na infância. O imunizante contra a doença é importante no combate à ocorrência de surtos, hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos.

A aplicação será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde a pessoas dos grupos classificatórios que não foram ou estão com o esquema vacinal incompleto. Para receber a vacina, é necessário apresentar documentos pessoais, carteira de vacinação e, aos profissionais, algum comprovante de que atuam em estabelecimento de saúde, como crachá ou holerite.

Desde 2010 a vacina Meningocócica C (Conjugada) foi implantada no Calendário Nacional de Vacinação a crianças menores de cinco anos, sendo administrada em esquema de dose dupla, aos três e cinco meses de vida e uma dose de reforço, preferencialmente, aos 12 meses de idade, não havendo necessidade de tomar nova dose. Além disso, para as crianças que por algum motivo perderam a oportunidade de receber a vacina nas idades indicadas, recomenda-se a administração de uma dose.

Apesar da faixa etária em maior risco de adoecimento ser crianças menores de um ano de idade, adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis pela circulação da doença na comunidade, em decorrência de elevadas taxas de estado de portador do meningococo em nasofaringe.

Para mais informações, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima à sua casa ou entre em contato com a Secretaria da saúde pelo telefone (17) 3405-9787.

Profissionais da área da saúde

Têm direito a receber o imunizante, trabalhadores da área da saúde que atuam em espaço e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, como hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Assim, compreende tantos os profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares) quanto os trabalhadores de apoio (recepcionistas, seguranças, serviços gerais, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros). Ou seja, todos que atuam em serviços de saúde, mas que não estão prestando atendimento direto de assistência à saúde das pessoas, incluem-se ainda, aqueles profissionais que atuam em auxílio domiciliar como os cuidadores de idosos, doulas e parteiras.